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Памятники оптом
Стандартные памятники из габбро-диабаза Карелия
Фигурные памятники
Фигурные модели памятников оптом
Гранит оптом
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Производство
Сроки исполнения заказа на 22 тонны - 30 дней
Гранит в Карелии
Доставка гранита по всей территории РФ и странам СНГ авто, ж/д, контейнеры
Памятники оптом
Стандартные памятники из габбро-диабаза Карелия
Фигурные памятники
Фигурные модели памятников оптом
Гранит оптом
Оставьте заявку на расчет стоимости
Производство
Сроки исполнения заказа на 22 тонны - 30 дней
Гранит в Карелии
Доставка гранита по всей территории РФ и странам СНГ авто, ж/д, контейнеры

История компании

ТК Восход родилась из многолетнего опыта работы по обработке и продаже гранита, мы решили создать отдельную компанию только по производству ритуальной продукции, которая будет отвечать высоким требованиям заказчика.

Качество
Качество
Мы знаем все что хочет получить заказчик и наш главный приоритет - это предоставить высокое качество продукции и обслуживания, и главное мы знаем как это сделать.
Производство
Производство
Все оборудование настроено на производство только памятников и комплектующих - это позволяет нам выпускать продукцию практически без брака и с минимальными допусками.
Гранит
Гранит
Мы отбираем только лучшее сырье, мы готовы платить за него больше, чтобы предоставить качественный продукт, с которым будет приятно работать заказчику.
Продукция
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Плитка
Брусчатка
Стелы
Памятники габбро-диабаз оптом
Памятники габбро-диабаз оптом
Производство
Фигурные памятники из гранита
Фигурные памятники из гранита
Заготовки
Памятники из цветных гранитов
Памятники из цветных гранитов
Распил
Гранитный распил оптом
Гранитный распил оптом
Распил
Гранитные корки памятники скала
Гранитные корки памятники скала
Блоки
Гранитные блоки
Гранитные блоки
Плитка
Гранитная плитка полированная и термообработанная
Гранитная плитка полированная и термообработанная
Брусчатка
Гранитная брусчатка колотая пиленая
Гранитная брусчатка колотая пиленая
  • ГАББРО-ДИАБАЗ

    Черный гранит для памятников и стройки

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