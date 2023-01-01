Доставка гранита по всей территории РФ и странам СНГ авто, ж/д, контейнеры
История компании
ТК Восход родилась из многолетнего опыта работы по обработке и продаже гранита, мы решили создать отдельную компанию только по производству ритуальной продукции, которая будет отвечать высоким требованиям заказчика.
Качество
Мы знаем все что хочет получить заказчик и наш главный приоритет - это предоставить высокое качество продукции и обслуживания, и главное мы знаем как это сделать.
Производство
Все оборудование настроено на производство только памятников и комплектующих - это позволяет нам выпускать продукцию практически без брака и с минимальными допусками.
Гранит
Мы отбираем только лучшее сырье, мы готовы платить за него больше, чтобы предоставить качественный продукт, с которым будет приятно работать заказчику.